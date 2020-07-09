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СМИ: в США на следущей неделе возобновят казни на федеральном уровне впервые за почти 20 лет

СМИ: в США на следущей неделе возобновят казни на федеральном уровне впервые за почти 20 лет
07:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

По их данным, казни начнутся уже в понедельник.

Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей.

Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

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Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году.

С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

К примеру, в Калифорнии введен мораторий на смертную казнь.

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США, Казнь.

Автор:

Телеграф
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