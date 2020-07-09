Госсекретарь США обещает задействовать все рычаги, чтобы освободить Венесуэлу

Соединенные Штаты задействуют все возможные рычаги влияния - не только санкции и экономическое давление, но также расширение глобальной коалиции - для того, чтобы освободить Венесуэлу от режима Николаса Мадуро и помочь этой стране вернуть демократию.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майкл Помпео во время телефонного пресc-брифинга в четверг, 9 июля.

"Мы будем делать все, что можем, и это включает не только экономическое давление, которое было применено против режима Мадуро, но и давление, которое мы задействовали против Кубы, чтобы она вывела своих силовиков из Венесуэлы", - заявил государственный секретарь США.

В то же время, Помпео подчеркнул важность развития глобальной коалиции, чтобы "попытаться помочь венесуэльскому народу достичь своих целей". Сейчас, по его словам, уже около шести десятков стран считают нелегитимным режим Мадуро в Венесуэле, и признают временного президента Хуана Гуайдо представляющим интересы венесуэльского народа.

"Мы намерены продолжать этот процесс, чтобы поддержать то, чего хочет венесуэльский народ", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он добавил, что конечная цель, которую Соединенные Штаты хотят достичь, - это восстановление демократии для народа этой страны.

Как известно, во время президентских выборов в Венесуэле в 2018 году были разоблачены масштабные манипуляции со стороны режима президента Николаса Мадуро, который хотел в дальнейшем оставаться у власти в обедневшей стране. Хуан Гуайдо, один из лидеров оппозиции, назвал Мадуро узурпатором, который сфальсифицировал результаты выборов.