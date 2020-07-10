Нарушил условия досрочного освобождения: Экс-адвоката Трампа снова посадили в тюрьму

Майкла Коэна вновь посадят в тюрьму.

Федеральный суд США в Манхэттене (Нью-Йорк), вернул в тюрьму бывшего адвоката Трампа, Майкла Коэна, за то, что он не согласился с условиями федералов, которые запрещали ему общаться с журналистами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на юридического защитника Коэна, Джеффри Левина.

"Бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа, Майкла Коэна, взяли под стражу за нарушение условий досрочного освобождения из тюрьмы", - заявил Левин.

Он пояснил, что Коэну было приказано явиться в федеральный суд в Манхэттене, чтобы изменить статус его пребывания вне тюрьмы (откуда его выпустили через угрозу коронавирус) на домашнее заключение. Задержание Коэна произошло после того, как он не согласился с условиями федерального мониторинга, а именно с требованием не общаться со СМИ.

"Я никогда в жизни не видел такого формулирования, которое лишало бы человека его права на первую поправку (Конституции США – ред.) в общении с медиа", - отметил Левин.

Адвокат Коэна заявил, что защита высказал возражения правоохранителям и спросил, что можно сделать для решения этого вопроса. Но в ответ был выдан ордер, и "представители офиса Маршалов США пришли с наручниками, чтобы заковать Майкла Коэна".

Как сообщалось ранее, Майкл Коэн, бывший адвокат нынешнего президента США, был приговорен к трем годам заключения за ложь Конгрессу США относительно выплат компенсации женщинам за молчание об их интимных отношениях с Трампом. Коэн был освобожден из тюрьмы в конце мая из-за опасений заражения коронавирусом.

Новый скандал вокруг экс-адвоката Дональда Трампа происходит в разгар президентской кампании в США.