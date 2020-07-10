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В США примут меры, если подтвердится причастность РФ к нападениям в Афганистане

В США примут меры, если подтвердится причастность РФ к нападениям в Афганистане
04:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
США проверяют информацию о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пообещал "докопаться до сути" разведданных о якобы предлагаемых Россией вознаграждениях за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

"Мы собираемся добраться до сути всего этого, но я могу заверить семьи (военнослужащих), что защита наших сил (...) - это приоритет № 1 для каждого из нас", - заявил Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Мы собираемся выяснить, правда ли это на самом деле, и, если это правда, мы примем меры", - отметил он.

"На сегодняшний день, прямо сейчас, нами не установлены причинно-следственные связи между предполагаемой российской программой выплат и американскими военными потерями. Однако мы продолжаем поиски. Мы еще не закончили", - сказал Милли.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в палате представителей также заявил, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Насколько я помню, я не получал донесений, в которых содержалось слово "выплаты", - сказал он.

Глава Минобороны заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами.

"Все эти вещи, опять же, вредят безопасности нашей страны. Они подрывают наши войска, их безопасность. Они влияют на наши отношения с другими странами. Они подрывают нашу национальную политику. Это плохо", - отметил Эспер.

Газета New York Times в конце июня утверждала, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.

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США, Афганистан, РФ.

Автор:

Телеграф
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