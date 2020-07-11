Угроза тропического шторма в США: Трамп отменил избирательный митинг

На США надвигается тропический шторм "Фэй".

Несмотря на вспышки коронавируса в США, президент Трамп продолжает планировать массовые митинги с избирателями, однако ближайшее мероприятие, запланированное в Нью-Гемпшире, пришлось отменить из-за угрозы тропического шторма.

Об этом говорится в сообщении директора по вопросам коммуникаций кампании Трампа Тима Мурто (Tim Murtaugh), распространенном в пятницу.

"Митинг, запланированный на субботу в Портсмуте, Нью-Гемпшир, был отменен по соображениям безопасности из-за тропического шторма "Фэй". Он будет перенесен, и вскоре мы объявим новую дату", - отметил официальный представитель кампании Трампа.

Тем временем в Белом доме отметили, что встреча в Нью-Гемпшире, возможно, будет перенесена на "неделю-две".

Напоминаем, тропический шторм "Фэй" в пятницу достиг восточного побережья Америки. Он грозит мощными ветрами, ливнями и наводнениями сразу нескольким штатам на северо-востоке США.