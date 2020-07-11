США и Китай приостановили переговоры о мирном торговом соглашении

Дональд Трамп рассказал о перспективах достижения договоренностей с Китаем в контексте второго раунда процесса переговоров.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон не ведет переговоров с официальным Пекином относительно заключения мирного соглашения в сфере торговли.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами на "Борту номер один" во время перелета с Вашингтона до Флориды, сообщает Bloomberg.

"Я не думаю об этом", - отметил Трамп в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренностей с Китаем в контексте второго раунда процесса переговоров.

Он подчеркнул, что "отношения с Китаем были серьезно испорчены".

Позиция Трампа отражает устойчивый разрыв в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира на фоне взаимных обвинений в причинах пандемии коронавируса, а также в вопросах торговли и военного верховенства в Южно-Китайском море.

Как сообщалось, после длительных переговоров и затяжной "торговой войны" в январе этого года США и Китай пришли к соглашению по всем пунктам "первой фазы" мирного соглашения. Тогда президент Трамп заявил, что переговоры о второй фазе начнутся немедленно и могут быть завершены до президентских выборов 3 ноября в США.