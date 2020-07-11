В США российского хакера признали виновным во взломе 117 миллионов аккаунтов

Присяжные в США признали россиянина Евгения Никулина виновным во взломе около 117 миллионов аккаунтов из соцсетей в 2012 году. Об этом сообщает Bloomberg.

«Евгений Никулин, 32 года, был осужден в пятницу за взлом LinkedIn и Dropbox в 2012 году», - говорится в сообщении.

Хакеру грозят десятки лет тюремного заключения.

Никулин ответственный за одну из самых крупных утечек данных в истории США, когда было украдено около 117 миллионов кодов входа.

Судебный процесс начался в начале марта, но был прерван пандемией коронавируса.

Никулина задержали в Праге в октябре 2016 по запросу Интерполу. Россия требовала его выдачи, а сами он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 Никулин был экстрадирован в США, после чего Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Никулин должен быть приговорен 29 сентября. Согласно заявлению Министерства юстиции США, ему грозит до 10 лет тюрьмы за продажу украденных данных и установку вредоносных программ на защищенных компьютерах, пять лет по обвинению в заговоре и компьютерный взлом, а также обязательный двухлетний срок за кражу личных данных.