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Трамп впервые с начала пандемии появился в маске на публике

Трамп впервые с начала пандемии появился в маске на публике
03:21 Сегодня Телеграф УНН
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии надел защитную маску на публике во время посещения военного госпиталя в субботу. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Трамп прилетел на вертолете в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающих за пациентами с COVID-19. Когда он покидал Белый дом, он сказал репортерам: “Когда вы находитесь в больнице, особенно ... я думаю, что это ожидаемо — надеть маску”.

Трамп был в маске в коридоре Уолтера Рида, когда начал свой визит. На нем её не было, когда он выходил из вертолета на объекте.

Это первый раз, когда президент США был замечен в маске за все время пандемии, которая бушует в США с марта и заразила более 3,2 миллиона человек и унесла не менее 134 тыс. жизней.

Трамп, однако, отказывается носить маску на пресс-конференциях, митингах и других общественных мероприятиях. Неназванные близкие к Трампу лица сообщили изданию, что президент опасался, что маска заставит его выглядеть слабым, и был обеспокоен тем, что она сместит фокус на кризис системы здравоохранения, а не на экономическое восстановление.

Хотя Трамп сам не носил маску, он признавал, что маски были бы уместны, если бы их носили в помещении, где люди находятся близко друг к другу. Но он обвинил репортеров в том, что они носят их, чтобы быть политически корректными, и переслал в Twitter сообщение, которым высмеивал демократа Джо Байдена за то, что он носил маску, намекая на то, что Байден выглядит слабым.

До этого было известно, что Трамп носил маску только во время частной экскурсии по заводу Форд в Мичигане.

Напомним, Трамп объяснил рост диагностированных случаев коронавируса в США масштабам тестирования.

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Все по теме:

США, Карантин, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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