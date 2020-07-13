На военно-морской базе США горит десантный корабль (Видео)

На военно-морской базе в Сан-Диего продолжается пожар на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard. Об этом сообщает глава пожарной службы Сан-Диего, передает CNN. В результате пожара и последующего взрыва на корабле пострадали 21 моряк и четверо гражданских. На инцидента на борту находилось около 200 человек, их эвакуировали. Пожар пытаются потушить уже 12 часов. Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с «неопасными для жизни травмами». Ведется расследование причин инцидента. Ранее сообщалось о 18 пострадавших на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard.