Первая казнь за 17 лет: суд в США отсрочил исполнение смертного приговора Даниэлю Льюису Ли

За несколько часов до исполнения первого за 17 лет смертного приговора в США, вынесенного на федеральном уровне, суд принял решение отложить казнь. Об этом сообщает BBC.

"Американская судья распорядилась отсрочить первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне - за несколько часов до того как она должна была состояться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судья Таня Чуткан заявила, что у министерства юстиции США остаются нерешенными некоторые юридические нюансы.

Как сообщалось, в понедельник в США должны были исполнить первый за последние 17 лет смертный приговор, принятый на федеральном уровне. Даниэль Льюис Ли из штата Индиана, осужденный за убийство трех членов одной семьи, которое совершил еще в 1996 году, должен был получить смертельную инъекцию.

В конце июня верховный суд США принял решение, создающее возможности для восстановления смертной казни на федеральном уровне.