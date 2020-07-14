Показал ролик с картой Украины без Крыма: Джулиани попал в скандал из-за видео в YouTube

Видео под названием "Obama/Biden Block Investigations Into $5.3 Billion Missing" (Обама и Байден блокировали расследование исчезновения $5,3 млрд) касается расследования коррупционного дела, которое может иметь связь с предыдушим президентом США Обамой и также его конкуреном на предстоящих выборах Джо Байденом.
На заглавном изображении самого ролика - Байден, Обама и карта Украины без Крыма.
Касательно Украины, имелось в виду, что в данном эпизоде фильма-расследования Джулиани рассказал о коррупции Демократической партии в Украине.
Также стоит обратить внимание, что под видео адвоката Трампа на ютуб-канале, пользователи оставили массу возмущенных комментариев.
Люди требовали, чтобы Джулиани исправил свою ошибку и опубликовал правильные картинки карты Украины.