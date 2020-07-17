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Пятница, 17.07.2020
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Пандемия может выйти из-под контроля: в США опасаются краха системы здравоохранения

Пандемия может выйти из-под контроля: в США опасаются краха системы здравоохранения
Обновлено 04:37 Сегодня Телеграф hightech.fm
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают о существующей опасности краха медицинской системы США. Такое заявление сделал глава CDC Роберт Редфилд во время прямого эфира с Говардом Баухнером, главным редактором авторитетного медицинского издания JAMA.

"Я волнуюсь. Я думаю, что осень и зима 2020 и 2021 годов будут, вероятно, одним из самых трудных времен, которые мы пережили в сфере американского общественного здравоохранения", - заявил Редфилд.

По его словам, даже в обычные годы вспышки сезонных заболеваний вроде гриппа могли привести к увеличению нагрузок на систему здравоохранения. Теперь же осенний скачок респираторных заболеваний вместе с COVID-19 может стать "последней каплей" и "сокрушить больницы и клиники". В таком случае пандемия может выйти из-под контроля

По данным CDC, в период сезона гриппа в 2019-2020 годах в США было зафиксировано до 56 миллионов случаев заболевания. Из них 740 тысяч пациентов подлежали госпитализации, а 62 тысячи человек умерли.  

Если случится ситуация, когда больницы будут перегружены больными с гриппом и коронавирусной инфекцией, то медработники попросту не смогут оказать оптимальную помощь. Как следствие будет наблюдаться рост смертности пациентов, как от этих болезней, так и от других типов заболеваний. 

"Избегать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения, я думаю, это действительно важно. Степень, в которой мы сможем это обеспечить, будет определять, насколько хорошо мы переживем осень и зиму", сказал Редфилд

Глава CDC обратился к жителям США с призывом носит маски и соблюдать дистанцию. Он также отметил, что согласно свежим данным, маски успешно показывают себя для профилактики распространения коронавируса.  

Как сообщалось, в мире по состоянию на 16 июля COVID-19 выявили почти 13,7 миллионов человек. Болезнь унесла жизни почти 600 тысяч больных.

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США, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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