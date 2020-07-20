В США ввели новые санкции против Кадырова

Из-за участия главы Чеченской республики РФ в "многочисленных серьезных нарушениях прав человека", в США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его супруги и дочерей. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на сайте Госдепа.

Майк Помпео заявил, что на данный момент Госдепартамент публично наложил санкции на Рамзана Кадырова.

У Департамента есть достоверная информация о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства.

Под ограничениями подразумевают визовые санкции, которые также касаются жены Кадырова Медни и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

Отныне въезд в США им запрещен.

Ранее сообщалось, глава РФ Владимир Путин прибыл в город Керчь в аннексированном Крыму, для принятия участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Об этом сообщили в "Крим.Реалии".

Также сообщалось, что в немецком аэропорту Мюнхеберг самолет врезался в диспетчерскую башню, пострадали двое человек.