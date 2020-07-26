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Опрос: лишь 20% американцев считают, что Трамп ведет США в правильном направлении

Опрос: лишь 20% американцев считают, что Трамп ведет США в правильном направлении
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф
Накануне выборов президента в США, рейтинг действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Associated Press и Центром исследований по связям с общественностью NORC.

Согласно данным опроса лишь 38% американцев убеждены, что экономика США находится в хорошем состоянии, в то время, как в начале 2020 года, до того, как пандемия изменила повседневную жизнь, таких было 67%. 

Также снизилось число тех, кто считает, что под руководством Трампа страна движется в правильном направлении. Таковых осталось лишь 20%, и это самый низкий показатель за все время его президентства.

Пандемия заметно ударила по рейтингам Трампа. По состоянию на июль 2020 года, его действия в экономике одобряют 48% избирателей, отметим, что традиционно этот показатель считается самой сильной стороной действующего главы США. 

В вопросах, связанных с борьбой с COVID-19, лишь 32% поддерживает Трампа. Всеобщее одобрение действий нынешнего президента составляет 38%. 

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Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года, победитель приступит к обязательствам в январе 2021 года. 

Основными кандидатами в гонке за кресло президента считаются действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, а также бывший вице-президент Джо Байден выдвигающийся на пост главы государства от Демократической партии. 

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США, Опрос, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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