В третий раз за неделю на Аляске произошло землетрясение

Как сообщает Геологическая служба США землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в 41 км от Сэнд Поинта

"Эпицентр был зарегистрирован на глубине 40,3 км. Землетрясение произошло в 12:12 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, вчера, 28 июля, близ побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1, 22 июля - землетрясение силой 7,8 балла.

Как сообщалось, 24 июля в Черновицкой области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,0 балла.