Ворует ли Китай технологии: главы Facebook, Amazon, Apple и Google дали ответ

Главы корпораций Facebook, Amazon, Apple и Google приняли участие в слушаниях подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Глав компаний спросили о том, считают ли они, что власти КНР занимаются хищением технологий у американского бизнеса.

"Я не владею информацией о конкретных случаях, когда власти у нас похищали что-то", - ответил глава Apple Тим Кук, уточнив, что может говорить лишь о том, что знает "из первых рук".

"Много слышал об этом, но примеров лично не видел", - сказал глава Amazon Джефф Безос, добавив, что лично с этим не сталкивался.

Директор Google Сундар Пичаи также заявил, что сведений о кражах технологий властями Китая у него не имеется. Однако позже уточнил, что в 2009 году его компания подверглась кибератаке со стороны хакеров из КНР.

"Полагаю, детально задокументировано, что власти КНР крадут технологии у компаний из США", - ответил руководитель Facebook Марк Цукерберг. Впрочем, он не уточнил, были ли похищены какие-то технологии у его компании.

Все четверо руководителей компаний воздержались от ответа на вопрос о том, что стоит предпринять Конгрессу для защиты американских компаний от возможного вмешательства в их работу со стороны Китая или Европы.

Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей проходят в рамках антимонопольного расследования в отношении указанных четырех компаний.