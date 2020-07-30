В США три цистерны с токсичными веществами упали с моста (Видео)

В американском штате Аризона на железнодорожном мосту сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии возник пожар, часть конструкции обрушилась. Об этом сообщает издание Azcentral. Загорелись около десяти вагонов, в парковую зону под мостом упали три цистерны с токсичными веществами. Крушение произошло ранним утром, поэтому удалось избежать многочисленных жертв.