В США рекордное падение экономики со времен Великой депрессии

Экономика США сократилась во втором квартале из-за эпидемии COVID-19 почти на 33 процента в годовом исчислении. Это рекордное падение со времен Великой депрессии. Об этом пишет “Радио Свобода”.

До сих пор самым сильным падением с тех пор, как правительство начало вести официальную статистику, считался кризис 1958 года. Тогда во втором квартале экономика сократилась на 10 процентов.

Предпринимательская активность резко снизилась весной, когда в США ввели карантинные меры. В стране резко выросла безработица. Летом рост экономики также не произошел из-за нового всплеска заражений, вызванных преждевременным снятием ограничений. В наиболее пораженных штатах ослабление карантина тормозится. В части регионов ограничения вновь усиливаются.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центрального банка США) Джером Пауэлл в среду признал замедление деловой активности. ФРС продолжает держать процентные ставки на минимальных уровнях и направлять финансовые ресурсы в экономику.

Экономические достижения были сильнейшим козырем президента США Дональда Трампа, который надеется победить на выборах в ноябре. Значительная часть избирателей высоко оценивала его способность стимулировать экономику. Его же действия по преодолению эпидемии, наоборот, вызвали серьезную критику.

Сейчас Белый дом рассчитывает, что восстановление экономики начнется в июле-сентябре. По прогнозам аналитиков, рост ВВП за этот период может составить 18 процентов.