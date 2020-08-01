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Кругленькая сумма: сколько заработал Трамп за 2019 год

Кругленькая сумма: сколько заработал Трамп за 2019 год
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп заработал не менее 446 млн долларов в прошлом году.

Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовый отчет о доходах американского лидера, обнародовав ссылку на 78-страничный документ у себя в Твиттере.

В частности, Дональд Трамп получил $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида и $40,5 млн благодаря прибыли от отеля в Вашингтоне. Гольф-куророт во Флориде принес президенту США $77,2 млн дохода, а гольф-клуб в Бедминстере штата Нью-Джерси — $17,7 млн.

Кроме курортов, гольф-клубов и гостиниц у президента США есть и другие источники дохода, в частности он получает более $100 тысяч в год в виде роялти от книги "Искусство сделки".

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Он также получает пенсии от Гильдии киноактеров, которая выплатила ему почти $78 тысяч в прошлом году, и от Американской федерации художников телевидения и радио, от которой Трамп получил более $8 700.

Как известно, Дональд Трамп долгое время отказывался публиковать свои налоговые декларации и другую финансовую отчетность после избрания на пост главы государства. Однако Верховный суд США принял решение о передаче деклараций президента прокуратуре в Нью-Йорк для определения того, был замешан ли Трамп в отмывании денег или незаконном использовании служебных полномочий.

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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