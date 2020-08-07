Защита национальной безопасности: Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"

Согласно указу, американские компании должны прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance

Президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".

Об этом сообщает ВВС.

Указ обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. В указе также говорится, что США "предпринять агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США.

Как сообщалось, глава Белого дома планировал запретить работу этой социальной платформы на территории страны, если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании. В Белом Доме считают, что TikTok может собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

В то же время владельцы TikTok отрицают, что делятся данными пользователей с правительством Китая.

Ранее компания Microsoft подтвердила планы по покупке соцсети TikTok.