У Трампа в США скончался младший брат

Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине в субботу своего 72-летнего младшего брата Роберта.
В письменном заявлении, распространенном президентом, он назвал Роберта "не только братом, но и лучшим другом".
"Мы будем по нему скучать", - написал Дональд Трамп.
Ранее, Совет безопасности ООН отклонил предложение США о продлении запрета на поставки оружия в Иран.
Также сообщалось, что в Бангладеш 217 людей погибли в результате наводнений, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает агентство Анадолу.