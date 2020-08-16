У Трампа в США скончался младший брат

В США умер 72-х летний брат Дональда Трампа - Роберт. Об этом американский президент сообщил в письменном заявлении.

Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине в субботу своего 72-летнего младшего брата Роберта.

В письменном заявлении, распространенном президентом, он назвал Роберта "не только братом, но и лучшим другом".

"Мы будем по нему скучать", - написал Дональд Трамп.

Ранее, Совет безопасности ООН отклонил предложение США о продлении запрета на поставки оружия в Иран.

Также сообщалось, что в Бангладеш 217 людей погибли в результате наводнений, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает агентство Анадолу.