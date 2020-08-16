Протесты в Беларуси: В Сан-Франциско прошла акция поддержки

В США в городе Сан-Франциско прошла акция, участники которой развернули большой бело-красно-белый флаг в поддержку протестующих в Беларуси. Соответствующее видео опубликовал пользователь YouTube Huh It's Denis.

Акцию провели на площади перед городским портом.

Автор отметил, что на акцию пришли сотни людей.

Видео с места событий:

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