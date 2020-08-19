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Сенат США: приказ о кибератаке на Демпартию в 2016 году отдал Путин

Сенат США: приказ о кибератаке на Демпартию в 2016 году отдал Путин
Обновлено 02:55 Сегодня Телеграф
Комитет по вопросам разведки Сената США выяснил, что приказ о взломе аккаунтов членов Демократической партии и обнародовании их переписки для саботажа избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году поступил от президента России Владимира Путина.

"Президент России Владимир Путин приказал взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и организовать утечку информации, причинив ущерб Хиллари Клинтон и ее президентской кампании", - говорится в отчете двухпартийной группы, передает Bloomberg.

"Москва намеревалась нанести ущерб кампании Клинтон, очернить возможную администрацию, а также помочь кампании Трампа и подорвать демократический процесс в США", - сказано в отчете.

Как сообщается, трехлетнее расследование комитета по вопросам разведки Сената США выявило многочисленные связи между партнерами Дональда Трампа и россиянами или лицами, которые имеют отношение к правительству России.

Разведка США о грядущих выборах: Россия поддерживает Трампа, Китай - Байдена

В то же время указывается, что свидетельств сотрудничества действующего президента США с Москвой не обнаружено.

Как сообщалось ранее, во время кампании по выборам президента США в 2016 году была организована утечка информации с сервера Демократической партии, касающаяся переписки Хиллари Клинтон - тогдашнего кандидата от демократов.

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Все по теме:

Россия, Сенат США, Кибератака.

Автор:

Телеграф
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