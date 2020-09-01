"Вероятно, его бы убили": Трамп вступился за подростка, застрелившего двух протестующих

Президент США Дональд Трамп предположил, что подросток, обвиняемый в убийстве двух человек во время протестов в городе Кеноша, действовал в порядке самообороны.

"Это была интересная ситуация. Похоже, он пытался сбежать от них, но упал, а они (протестующие, - ред.) очень жестоко напали на него", - сказал Трамп репортерам во время брифинга в понедельник, отвечая на вопрос о Кайле Риттенхаусе.

"У него были очень большие проблемы. Вероятно, его бы убили", - добавил Трамп.

Трамп заявил, что дело находится в стадии расследования и отказался осуждать действия Риттенхауса.

17-летнего парня из Иллинойса арестовали после стрельбы в городе Кеноша, его обвинили в умышленном убийстве.

В городе не утихают беспорядки после того, как 23 августа полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники уличных манифестаций требуют наказать полицейских, причастных к инциденту с Блейком. По словам его родственников и адвокатов, он практически парализован и "борется за свою жизнь".

Сейчас в Кеноше сожжены некоторые здания, выбиты окна, разграблены магазины, повреждена система освещения городских улиц.