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Среда, 02.09.2020

В Тихом океане потопили списанный десантный корабль (Видео)

Спущенный на воду в 1969 году и списанный в 1994-м американский десантный корабль USS Durham класса Charleston потопили в Тихом океане противокорабельными крылатыми ракетами.  Какие именно ракеты использовали, неизвестно. Возможно, это были планирующие бомбы AGM-154 JSOW или, что вероятнее, RGM-84 Harpoon. По правилам SINKEX, корабль-жертву должны затопить на глубине не менее 1000 морских саженей (около 1830 м) и не ближе чем в 50 морских милях от суши.
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