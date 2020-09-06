Гражданина РФ обвиняют в попытке кибератаки на завод Tesla

В США россиянина обвинили в попытке хакерского захвата на завода Tesla.

Гражданину России Егору Крючкову в США предъявили обвинение в заговоре с целью совершить кибератаку на компанию Tesla.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на министерство юстиции США.

"Егору Крючкову предъявили обвинение из-за участия в заговоре с целью кибератаки после того, как он пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот запустил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах минюста не уточняется, на какую именно компанию готовилась атака. Однако основатель Tesla Маск ранее заявлял, что мишенью была именно фабрика в Неваде, где производят аккумуляторы. Крючкову грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщалось, 27-летний Егор Крючков, который прибыл в США по туристической визе, несколько раз встречался с работником одной компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

Федеральное бюро расследований задержало Крючкова в Лос-Анджелесе по подозрению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки. Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.