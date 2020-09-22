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Продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев

Продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: tjournal.ru
В Калифорнии поймали наркоторговца из даркнета, отследив его отпечатки пальцев по фото.

Житель Сакраменто (штат Калифорния) Хосе Роберт Поррас, осужденный за сбыт наркотиков в 2019 году, долгое время скрывался под ником Canna_Bars в даркнете. Агенты ФБР, проводившие масштабную операцию против наркодилеров в интернете, вычислили его, благодаря его неосторожности.

Об этом сообщает интернет-издание tjournal.ru.

Наркоторговец отправлял клиентам, которые интересовались покупкой "травки", фотографии марихуаны на ладони. 

Один снимок оказался настолько чётким, что правоохранительным органам удалось на его основе воссоздать отпечаток пальца и идентифицировать продавца. Это помогло доказать его вину.

Стоит отметить, что Порраса ранее задерживался за другие преступления и его дактилоскопическая карта была в базе данных.

Агенты установили слежку за ним, провели несколько "контрольных закупок", проконтролировали операции Порраса по отмыванию денег, после чего задержали его.

Собранных доказательств оказалось более чем достаточно, чтобы Поррас даже не отпирался в суде: он признал свою вину и в декабре 2019 года получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы.

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США, Калифорния, Наркотики.

Автор:

Телеграф
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