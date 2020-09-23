Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы

Самолет вице-президента США Майка Пенса был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира.

Как сообщили в Белом доме, самолет на борту которого находился Пенс, во время взлета из регионального аэропорта Манчестер-Бостон столкнулся с птицей.

Из соображений безопасности, пилот принял решение вернуться в аэропорт.

Ранее Пенс провел предвыборное мероприятие в соседнем городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) и собирался возвращаться в Вашингтон.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, который не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично и говорил на условиях анонимности, сказал, что вице-президенту и его окружению ничего не угрожает.