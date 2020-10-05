Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад: Трамп выдал странный твит о своей болезни коронавирусом

Об этом в своем Фейсбуке сообщил Валерій Калниш.
"Чего у Трампа не отнять, так это верности себе." - сообщил он.
"Я покину замечательный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30.
Чувствую себя действительно хорошо!Не бойтесь Covid.
Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни.
При администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания.
Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - заявил Трамп в своем Твиттере.
Ранее сообщалось, что Трамп устроил "сюрприз" для своих сторонников.