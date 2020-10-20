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Пентагон потратит почти 100 миллиардов на обновление ядерных ракет

Пентагон потратит почти 100 миллиардов на обновление ядерных ракет
Обновлено 03:48 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
Оборонное ведомство США увеличило на $10 миллиардов расходы по проекту обновления парка МБР.

Пентагон увеличил сметную стоимость размещения нового парка ядерных ракет наземного базирования до $95,8 миллиардов. Это на 10 миллиардов больше, чем четыре года назад. 

Новые ракеты должны заменить арсенал межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 3, которые непрерывно функционировал в течение 50 лет. 

В течение следующих десятилетий Минобороны США планирует полностью обновить ядерный арсенал, полная стоимость проекта оценивается в 1,2 триллиона долларов. 

Некоторые чиновники США, в том числе бывший министр обороны Уильям Дж. Перри, утверждают, что национальную безопасность страны можно обеспечить и без межконтинентальных баллистических ракет, но Пентагон настаивает, что они жизненно важны для сдерживания войны.

Текущий парк из 400 развернутых ракет Minuteman, каждая из которых оснащена одной ядерной боеголовкой, базируется в подземных шахтах в Монтане, Северной Дакоте, Колорадо, Вайоминге и Небраске. Их количество частично регулируется договором "О сокращении наступательного вооружения" (СНВ) от 2010 г. с Россией, но срок его действия истекает в феврале

В рамках программы обновления ядерного арсенала США также строят новый флот подводных лодок с баллистическими ракетами для замены нынешних стратегических подводных лодок класса Ohio.

Также ведутся работы над новым стратегическим бомбардировщиком на замену самолету-невидимке B-2. 

Помимо этого идет разработка ядерной крылатой ракеты воздушного базирования нового поколения и новой системы командования и связи. 

Напомним, в начале октября КНДР показала свою новейшую МБР, которая, по словам властей страны, может достигнуть США. 

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США, Пентагон, Ядерное оружие.

Автор:

Телеграф
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