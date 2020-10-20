В США отказались использовать аппараты ИВЛ, полученные от России: те оказались слишком ненадежными

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) решило избавиться от аппаратов ИВЛ, которые весной были подарены Россией.

США отказались от использования российских аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных весной 2020 года в качестве помощи, пишет BuzzFeed.

Кремль отправил 45 аппаратов ИВЛ и другое медоборудование с подписью "От России с любовью" после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

В апреле FEMA отправила аппараты в больницы Нью-Йорка и Нью-Джерси, но их ни разу не применили для лечения больных COVID-19 пациентов из-за того, что в них сразу же возникли технические проблемы.

В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

"Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов", – сообщил представитель FEMA .

Когда именно аппараты были утилизированы не сообщается, однако уже в мае агентство сообщило об отправке аппаратов на склады.

Сам факт их поставки вызвал бурю негодования. Представителей демпартии США упрекнули Белый дом в том, что аппараты были произведены компанией, которая находится под санкциями. Также они были возмущены разницей в стоимости и объемах медицинской помощи, переданной Россией в США и той, которая была поставлена США в Россию.