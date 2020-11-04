Выборы в США: Трамп победил в первом штате

Действующий президент США Дональд Трамп забрал победу на выборах в штате Индиана.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Reuters.

По состоянию на 2:20 по киевскому времени, он также ведет в Кентукки, Вирджинии и Южной Каролине.

Его оппонент Джо Байден ведет в Нью-Гэмпшире, Вермонте, Джорджии и Флориде.

Для того, чтобы стать президентом, кандидату нужно набрать 270 голосов штатов. Победа в Индиане принесла в копилку Трампа 11 голосов. В остальных штатах ситуация еще может поменяться.

В США 4 ноября в 1:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки в первых штатах - Кентукки и Индиана.

Последними закроются участки в Калифорнии - в 6:00 по Киеву.

За кресло президента сошлись в борьбе действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической партии.

Обычно имя победителя становится известным еще до публикации официальных результатов, однако из-за пандемии в этом году 97 миллионов избирателей голосовали по почте, из-за чего подсчет голосов в некоторых штатах может занять до нескольких дней.

Эксперты уже давали прогнозы, что нынешняя явка на выборах может стать рекордной за последнее столетие.

Согласно опросам, победу пророчат демократу Байдену, однако в США президента выбирают конкретные штаты, а в некоторых из них разрыв между кандидатами не был столь существенным.

Помимо президента, избиратели также выбирают конгрессменов на все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 сенаторов, 11 губернаторов. Помимо этого проводятся референдумы по ряду вопросов.