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Выборы в США: Трамп победил в первом штате
Выборы в США: Трамп победил в первом штате

Выборы в США: Трамп победил в первом штате

Выборы в США: Трамп победил в первом штате
02:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Действующий президент США Дональд Трамп забрал победу на выборах в штате Индиана.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Reuters.

По состоянию на 2:20 по киевскому времени, он также ведет в Кентукки, Вирджинии и Южной Каролине. 

Его оппонент Джо Байден ведет в Нью-Гэмпшире, Вермонте, Джорджии и Флориде. 

 

Для того, чтобы стать президентом, кандидату нужно набрать 270 голосов штатов. Победа в Индиане принесла в копилку Трампа 11 голосов. В остальных штатах ситуация еще может поменяться. 

В США 4 ноября в 1:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки в первых штатах - Кентукки и Индиана.

Последними закроются участки в Калифорнии - в 6:00 по Киеву. 

За кресло президента сошлись в борьбе действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической партии. 

Обычно имя победителя становится известным еще до публикации официальных результатов, однако из-за пандемии в этом году 97 миллионов избирателей голосовали по почте, из-за чего подсчет голосов в некоторых штатах может занять до нескольких дней. 

Эксперты уже давали прогнозы, что нынешняя явка на выборах может стать рекордной за последнее столетие. 

Согласно опросам, победу пророчат демократу Байдену, однако в США президента выбирают конкретные штаты, а в некоторых из них разрыв между кандидатами не был столь существенным. 

Помимо президента, избиратели также выбирают конгрессменов на все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 сенаторов, 11 губернаторов. Помимо этого проводятся референдумы по ряду вопросов. 

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США, Дональд Трамп, Джон Байден.

Автор:

Телеграф
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