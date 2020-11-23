В Нью-Йорке жгут маски и разыгрывают пьесы в знак протеста против карантинных ограничений (видео)

В Нью-Йорке протестующие против ограничений из-за коронавируса сжигают маски. Накануне в городе прошёл марш, участники которого призывали прохожих снимать маски.

Об этом информирует Телеграмм канал "RT на русском".

Протестующие также поставили «пьесу» о коронавирусе: в образах врача, маски, вируса и летучей мыши обсуждали теории заговора.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 12,2 млн случаев заболевания, свыше 256 тыс. человек скончались, около 4,5 млн выздоровели.

Напомним, что спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства повторят ошибки для предотвращения второй волны COVID-19.