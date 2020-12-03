В США школьник застрелился во время урока по Zoom

В Калифорнии (США) 11-летний Адан Льянос убил себя выстрелом из пистолета во время урока, который проходил дистанционно, в Zoom.

Об этом сообщает Metro.

Во время урока ребенок выключил камеру, микрофон и покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружила сестра, которая в этот момент была в соседней комнате.

Девочка тут же бросилась к соседям, которые вызвали врачей. Как рассказали медики, у мальчика после выстрела в голову еще были шансы выжить, но ребенок все же скончался в больнице.

“Мы в трауре из-за ужасного инцидента, от которого умер ученик начальной школы Вудбриджа в результате огнестрельного ранения”, - прокомментировала ситуацию Кэти Николс-Уошер, представитель Объединенного школьного округа Лоди.

Как сообщал "Телеграф", ранее китайский журналист случайно заснял самоубийство.