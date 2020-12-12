Момент наезда на активистов в Нью-Йорке попал на видео

Вечером 11 декабря на Восточной 39-й улице и Третьей авеню в Манхэттене во время "Народного марша солидарности с задержанными ICE" произошла масштабная авария.

Женщина-водитель совершила наезд на людей, потому что испугалась, когда они окружили ее автомобиль

Момент происшествия попал на видео:

По крайней мере один человек стучал в окна BMW, а рука другого человека была на ручке задней двери или рядом с ней. Спустя несколько мгновений на видео видно, что машина проезжает прямо через перекресток и поднимается по кварталу, набирая скорость.

В конце концов были арестованы водитель и пассажир черного "BMW", который сбил протестующих.

Протестующие сейчас находятся возле больницы, где проходят лечение пострадавшие. Ожидается, что все выживут.