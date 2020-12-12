При президентстве Трампа в США казнили уже 10 человек за год, и не собираются останавливаться

После 17-летнего перерыва в смертных казнях на федеральном уровне администрация Трампа возобновила их в июле из-за возражений сторонников гражданских свобод и групп защиты заключенных относительно риска и распространения коронавируса.

Об этом информирует U.S. NEWS.

По данным Информационного центра по смертной казни, в последний раз казнили несколько челвек более 130 лет назад.

Возвращение администрации Трампа к применению федеральной смертной казни включало казнь единственного коренного американца, приговоренного к смертной казни, вопреки воле его племени, а также запланированную казнь в следующем месяце первой заключенной женщины за почти семь десятилетий. Избранный президент Джо Байден заявил, что введет мораторий на смертную казнь.

Недавние казни также вызвали протесты, поскольку они призывают к систематической расовой предвзятости смертной казни. Протестанты подчеркивают, что в четырех из пяти последних запланированных казней, в том числе Бернарда и Буржуа, участвовали чернокожие.

Напомним, что не смотря на победу Байдена на президентских выборах в США Дональд Трамп еще некоторое время питал надежды на свою победу.