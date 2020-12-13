Переодетые в Санта-Клаусов копы устроили облаву на воров в США: фото и видео

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Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф фото: полиция Риверсайда

В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали двоих автоугонщиков и нескольких воров, которые совершили кражи из магазинов.

Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.

Этот необычный случай произошел в городе Риверсайд. В тот день двое полицейских, участвовавших  в рамках операции "Вмешательство Санты", дежурили возле торгового центра.

Санта-Класы в США

Сначала они задержали женщину, которая пыталась вывести из магазина целую тележку товаров, не заплатив за них. Затем поймали мужчину, который крал конструкторы Lego на общую сумму в 1000 долларов.

Кроме того, чуть позже полицейские заметили троих подозрительных парней. Они пытались угнать припаркованный возле торгового центра автомобиль.

Санта-Клаусы в США

В итоге, один из Санта-Клаусов повалил одного похитителя на землю, а эльф тем временем взял "на мушку" второго подозреваемого. Третий злоумышленник сбежал.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США полицейским пришлось спасать женщин на надувном единороге.

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Все по теме:

США, Воры, Видео, Полицейские, Фото, Задержания, Автоугонщики, копы.

Автор:

Телеграф
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