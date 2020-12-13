Переодетые в Санта-Клаусов копы устроили облаву на воров в США: фото и видео

В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали двоих автоугонщиков и нескольких воров, которые совершили кражи из магазинов.

Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.

Этот необычный случай произошел в городе Риверсайд. В тот день двое полицейских, участвовавших в рамках операции "Вмешательство Санты", дежурили возле торгового центра.

Сначала они задержали женщину, которая пыталась вывести из магазина целую тележку товаров, не заплатив за них. Затем поймали мужчину, который крал конструкторы Lego на общую сумму в 1000 долларов.

Кроме того, чуть позже полицейские заметили троих подозрительных парней. Они пытались угнать припаркованный возле торгового центра автомобиль.

В итоге, один из Санта-Клаусов повалил одного похитителя на землю, а эльф тем временем взял "на мушку" второго подозреваемого. Третий злоумышленник сбежал.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США полицейским пришлось спасать женщин на надувном единороге.