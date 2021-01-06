Беспорядки в США: первая реакция Байдена и экстренное обращение Трампа

Президент Дональд Трамп записал срочное обращение к своим сторонникам, призвав их покинуть здание Капитолия.

При этом действующий американский лидер заявил, что результаты выборов у него украли. Как известно, прорвавшиеся в здание Капитолия протестующие сорвали процесс утверждения результатов выборов в США.

Победитель выборов Джо Байден впервые прокомментировал погромы протестующих в Вашингтоне.

"Позвольте мне быть очень ясным: сцены хаоса в Капитолии не представляют нас теми, кто мы есть. Мы наблюдаем небольшое количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не инакомыслие, это беспорядок. Это граничит с мятежом и должно прекратиться. Немедленно", - написал он в Twitter.

Отметим, что сперва командвание Нацгвардии отказало властям Вашингтона в предоставлении подмоги, однако позже Трамп таки распорядился отправить туда спецназ.

Сторонники действующего президента тем временем нападали на правоохранителей, гуляли по кабинетам и забирали домой различные "сувениры".