Трамп принес глубокое поражение соратникам, но его все равно будут защищать от расправы - эксперт

Несмотря на то, что после окончания президентства Дональду Трампу могут угрожать серьезные расследования, ему удастся избежать "расправы", поскольку без него вся власть окажется в руках демократов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

По его словам, причиной того, что Трампа не сломали структуры "глубинного государства", заключается в том, что он смог найти некую форму сосуществования с Республиканской партией и превзойти по политическому влиянию и медийной популярности всех своих конкурентов на праймериз 2016 года. Ведь сильных лидеров у республиканцев на тот момент не было.

Таким образом, в определенное время Трамп смог добиться заключения взаимовыгодного компромисса с частью республиканской политической элиты.

Но, тем не менее, после 20 января Трампу могут угрожать серьезные расследования по различным поводам.

Сергей Толстов уверен, что Трамп вряд ли будет отстранен от исполнения полномочий, как того требуют лидеры Демократической партии.

"Несмотря на столь неудачное завершение его президентства, политическая расправа над Трампом крайне невыгодна республиканцам. Ведь нынешнее поражение Трампа является также и глубоким поражением самой Республиканской партии, которой придется искать новых лидеров и новые формы взаимодействия с обществом, чтобы избежать длительного периода политического упадка в условиях установления монопольной власти демократов", - подчеркаивает эксперт.

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