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Трамп нарушил молчание после окончания президентского срока

Трамп нарушил молчание после окончания президентского срока
11:52 Сегодня Телеграф

Бывший президент США Дональд Трамп, после того, как на вертолете покинул Белый дом 20 января, накануне инаугурации Джо Байдена, впервые вышел на публику и пообщался с журналистом.

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", - сказал он, сидя за своим обычным столиком в гриль-зале гольф-клуба Trump International, куда он приехал на обед в пятницу, 22 января, говоря о своих планах на ближайшее время.

Более детально расспросить Трампа о его планах на будущее не удалось. В гриль-зал вошел помощник бывшего исполнительного директора и быстро, но вежливо прекратил общение Трампа с представителем СМИ.

Как сообщалось, президент США Джо Байден после начал наводить порядки в Белом доме. Так, Байден убрал кнопку с надписью диетическая кола (Diet Coke) из Овального кабинета, принадлежащего ранее Трампу, которая стояла у него на столе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Флорида, Планы, Дональд Трамп.
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