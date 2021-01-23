Трамп нарушил молчание после окончания президентского срока

Бывший президент США Дональд Трамп, после того, как на вертолете покинул Белый дом 20 января, накануне инаугурации Джо Байдена, впервые вышел на публику и пообщался с журналистом.

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", - сказал он, сидя за своим обычным столиком в гриль-зале гольф-клуба Trump International, куда он приехал на обед в пятницу, 22 января, говоря о своих планах на ближайшее время.

Более детально расспросить Трампа о его планах на будущее не удалось. В гриль-зал вошел помощник бывшего исполнительного директора и быстро, но вежливо прекратил общение Трампа с представителем СМИ.

Как сообщалось, президент США Джо Байден после начал наводить порядки в Белом доме. Так, Байден убрал кнопку с надписью диетическая кола (Diet Coke) из Овального кабинета, принадлежащего ранее Трампу, которая стояла у него на столе.