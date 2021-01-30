Американские солдаты отравились в поисках выпивки: 11 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии

В США 11 военных отравились и попали в больницу, после того, как выпили антифриз, думая, что пьют алкоголь в последний день 10-дневных полевых учений.

Об этом сообщает "ArmyTimes".

Военнослужащие были доставлены в госпиталь в четверг утром, 28 января. Двое из 11 госпитализированных, находились в критическом состоянии.

По данным издания, солдаты, которые были приписаны к 11-й артиллерийской бригаде ПВО, до сих пор проходят лечение в Армейском медицинском центре Уильяма Бомонта на Форт-Блисс. Состояние двоих вызывает серьезные опасения. Их поместили в отделение интенсивной терапии.

"Четверо солдат будут отпущены сегодня днем (30 января, - Авт.) к их семьям. ... Что касается остальных пациентов, это будет зависеть от их прогресса", - отметила полковник Шона Скалли.

На данный момент по факту ЧП проводится проверка. В ходе нее предстоит выяснить, как получилось, что военные напились антифриза и почему они вообще употребляли алкоголь (по факту это должен был быть он, - Авт.) во время учений.

Отметим, что отравление антифризом может нарушать работу почек и даже привести к почечной недостаточности.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что агенты ФСБ РФ, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, могут быть связаны с еще тремя громкими смертями.