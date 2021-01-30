Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)

Американские солдаты отравились в поисках выпивки: 11 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии

Американские солдаты отравились в поисках выпивки: 11 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф фото: ArmyTimes

В США 11 военных отравились и попали в больницу, после того, как выпили антифриз, думая, что пьют алкоголь в последний день 10-дневных полевых учений.

Об этом сообщает "ArmyTimes".

Военнослужащие были доставлены в госпиталь в четверг утром, 28 января. Двое из 11 госпитализированных, находились в критическом состоянии.

По данным издания, солдаты, которые были приписаны к 11-й артиллерийской бригаде ПВО, до сих пор проходят лечение в Армейском медицинском центре Уильяма Бомонта на Форт-Блисс. Состояние двоих вызывает серьезные опасения. Их поместили в отделение интенсивной терапии.

 "Четверо солдат будут отпущены сегодня днем (30 января, - Авт.) к их семьям. ... Что касается остальных пациентов, это будет зависеть от их прогресса", - отметила полковник Шона Скалли.

На данный момент по факту ЧП проводится проверка. В ходе нее предстоит выяснить, как получилось, что военные напились антифриза и почему они вообще употребляли алкоголь (по факту это должен был быть он, - Авт.) во время учений.

Отметим, что отравление антифризом может нарушать работу почек и даже привести к почечной недостаточности.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что агенты ФСБ РФ, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, могут быть связаны с еще тремя громкими смертями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 522

Все по теме:

США, Алкоголь, Военные, Отравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов
02 Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание
03 Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
04 Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
05 Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
&quot;Владимир Владимирович – красавчик&quot;: в сеть слили запись &quot;разговора Нескоромного&quot;
"Владимир Владимирович – красавчик": в сеть слили запись "разговора Нескоромного"
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь