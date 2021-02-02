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Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о секретном оружии России

Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о секретном оружии России
23:26 Сегодня Телеграф

Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что стал жертвой секретного оружия во время своей поездки в Россию.

Об этом сообщает ВВС.

Так, работник ЦРУ рассказал, что почувствовал себя плохо, проснувшись ночью в гостиничном номере в один из дней своей рабочей поездки в РФ.

"Я чувствовал, что меня вот-вот вырвет. Я не мог встать. Я падал. В меня стреляли много раз, но это был самый ужасный опыт в моей жизни", - поделился воспоминаниями он, рассказав, что в тот момент голова у него кружилась, а в ушах звенело.

Полимеропулос, который провел годы в Ираке, Сирии и Афганистане в качестве старшего офицера ЦРУ, в ту ночь в Москве, по его мнению, стал мишенью секретного микроволнового оружия.

В 2017 году агент ЦРУ посетил Москву, но не под прикрытием. Туда он приехал в рамках расследования вмешательства России в  выборы США.

По возвращению в США головокружение прошло, но другие симптомы сохраняются по сей день. "У меня мигрень уже три года подряд. Она никогда не проходит", - сказал он BBC. Он не мог работать полный день и после поездки взял отпуск на несколько месяцев и лечился в госпитале.

Как сообщал "Телеграф", ранее отравители российского оппозиционера Алексея Навального могут быть связаны с еще тремя смертями известных активистов в России.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Россия, ЦРУ, Отравления, Марк Полимеропулос.
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