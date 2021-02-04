В США 95-летний мужчина в доме престарелых застрелил сотрудника

В американском городе Лафайетт, штат Колорадо 95-летний житель дома престарелых открыл стрельбу и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения. Пострадавший, который, по словам полиции, был ранен в голову, позже в тот же день скончался в больнице.

Об этом сообщает местный телеканал Denverchannel.

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Правоохранители обнаружили раненого мужчину в возрасте 40 лет и подозреваемого в его комнате. Отмечается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления.

Позже удалось установить личность стрелявшего, им оказался 95-летний постоялец дома престарелых Оки Пэйн.

Подозреваемый рассказал полиции, что застреленный мужчина должен ему денег. Он использовал небольшой пистолет, с которого и произвел только один выстрел.

Пэйну предъявлено два обвинения в убийстве первой степени и тяжком уголовном преступлении.

Как сообщалось, в январе в американском штате Иллинойс 32-летний мужчина открыл хаотичную стрельбу по прохожим, которые случайно попадались ему на пути, в результате чего четверо человек были убиты и двое ранены.