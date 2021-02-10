Американец снял на видео несущуюся на него лавину и чудом выжил после удара стихии

Двое американских братьев-снегоходов чудом пережили лавину в горах Уинта в США. И даже сняли этот момент на видео.

"Когда я закончил снимать на видео своего брата, гора содрогнулась. Первоначальной мыслью было, что это землетрясение. Когда я повернулся и посмотрел вверх, то увидел приближающуюся снежную волну. Мой брат стоял спиной, поэтому крикнул громко ему "лавина". Через секунду ударил снег, и началось купание. Как-то я пролетел всего 20 ярдов и остался на снегу. Чудо", - описывает события того дня Майлз Пенроуз на своей странице в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как в горах на снегоходов идет лавина. Одному из мужчин пришлось выкапывать брата из снега. В итоге никто не пострадал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miles Penrose (@backcountrymiles)

"Я слышал крики по радио, но не мог понять где. Тогда подбежал к саням и отключил их. Теперь я мог слышать, как он выкрикивает мое имя. Мой маяк, зонд и лопата были в моем рюкзаке, но я бы не знал, что делать в первую очередь. Позвольте мне сказать вам, что нет ничего хуже, чем похоронить вашего младшего брата. Я проследил за его голосом, увидел верх его черного шлема, его голос и начал копать. Примерно через 60 секунд я открыл его лицо. Он был в порядке" – продолжает снегоход.

Напомним, после землетрясения в итальянской провинции Пескара с гор спустилась лавина накрыв отель "Rigopiano".