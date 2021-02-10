Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

Американец снял на видео несущуюся на него лавину и чудом выжил после удара стихии

Американец снял на видео несущуюся на него лавину и чудом выжил после удара стихии
01:43 Сегодня Телеграф

Двое американских братьев-снегоходов чудом  пережили лавину в горах Уинта в США. И даже сняли этот момент на видео.

"Когда я закончил снимать на видео своего брата, гора содрогнулась. Первоначальной мыслью было, что это землетрясение. Когда я повернулся и посмотрел вверх, то увидел приближающуюся снежную волну. Мой брат стоял спиной, поэтому  крикнул громко ему "лавина".  Через секунду ударил снег, и началось купание. Как-то я пролетел всего 20 ярдов и остался на снегу. Чудо", - описывает события того дня Майлз Пенроуз на своей странице в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как в горах на снегоходов идет лавина. Одному из мужчин пришлось выкапывать брата из снега. В итоге никто не пострадал.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miles Penrose (@backcountrymiles)

 

"Я слышал крики по радио,  но не мог понять где. Тогда подбежал к саням и отключил их.  Теперь я мог слышать, как он выкрикивает мое имя. Мой маяк, зонд и лопата были в моем рюкзаке, но я бы не знал, что делать в первую очередь. Позвольте мне сказать вам, что нет ничего хуже, чем похоронить вашего младшего брата. Я проследил за его голосом, увидел верх его черного шлема, его голос и начал копать. Примерно через 60 секунд я открыл его лицо. Он был в порядке" – продолжает снегоход.

Напомним, после землетрясения в итальянской провинции Пескара с гор спустилась лавина накрыв отель "Rigopiano".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 108

Все по теме:

Лавина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
02 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
05 "Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
&quot;Русский, сдавайся!&quot; У офиса канала &quot;НАШ&quot; в Киеве жгут файеры (фото и видео)
"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь