Стрельба в больнице США: появились новые подробности и фото нападавшего

В американском городе Баффало штата Миннесота пожилой мужчина открыл стрельбу в клинике.

В результате, одна жертва умерла уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы.

Как сообщает CNN, подозреваемым оказался 67-летний житель Баффало, а причиной стрельбы стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.

В то же время, полиция заявила, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. Кроме того, на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы.

В частности, согласно протоколам судебных заседаний показывают, ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.

Как сообщалось, 4 февраля в американском городе Лафайетт, штат Колорадо 95-летний житель дома престарелых открыл стрельбу и застрелил одного из сотрудников учреждения.