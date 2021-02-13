Байден собрался закрыть тюрьму Гуантанамо

Белый дом начал официальную проверку военной тюрьмы в Гуантанамо. В планах администрации президента США Джо Байдена закрыть объект в самое ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома. По данным издания Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.

"Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью – закрыть Гуантанамо", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

В январе о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо заявлял и министр обороны США Ллойд Остин. Он предлагал обеспечить остающимся в тюрьме лицам правовую помощь и гуманитарное отношение, а также разработать план действий для перемещения заключенных. Сейчас в Гуантанамо содержатся около 40 человек. Большинство из них находятся там в течении десятков лет без предъявления обвинений и суда.

Напомним, печально известную тюрьму собирались закрывать еще при администрации Барака Обамы. Это решение было отменено Дональдом Трампом, как только тот вступил в должность в 2017 году.