Восстание в Вашингтоне: Сенат США оправдал Трампа. Байден уже отреагировал

Дональд Трамп остается в американской политике. В субботу, 13 февраля, Сенат США оправдал бывшего президента в ходе второго процесса по импичменту.

За признание Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам проголосовали 57 сенатора. Против такого решения высказались 43 законодателей. На сторону демократов стало семеро сенаторов-республиканцев. Несмотря на их поддержку, верхняя палата Конгресса США не смогла получить необходимых двух третей голосов для того, достаточных для принятия принять решения об импичменте экс-президента США, сообщает CNN.

Президент США Джо Байден явно высказал свое недовольство результатами голосования.

"Даже те, кто выступает против этого приговора, такие как лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном неисполнении обязанностей" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в Капитолии"- отметил президент, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он также напомнил о хрупкости демократии, которую необходимо защищать.

Напомним, 9 февраля, в американском Сенате признали конституционность проведения импичмента против экс-президента США Дональд Трампа.