Кровавый уик-энд в Нью-Йорке: на людей нападают с ножом, есть погибшие и раненые

Серия нападений на бездомных произошла в Нью-Йоркском метро за последние дни. Сотни офицеров полиции усилили патрулирование на станциях для обеспечения безопасности граждан.

Как заявил комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши, первое нападение произошло в пятницу утром, 12 февраля, когда 67-летний мужчина был зарезан нападавшим в маске на станции West 181st Street в верхнем Манхэттене. Жертву госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает Reuters.

В тот же день в поезде А на станции Far Rockaway-Mott Avenue в Куинсе был найден зарезанный мужчина. Всего через два часа была обнаружена 44-летняя женщина без сознания с ножевыми ранениями в поезде А на станции 207-й улицы в Манхэттене. Она скончалась в больнице.

В субботу утром, 13 февраля, произошел четвертый инцидент - 43-летний мужчина получил ножевое ранение на станции West 181st Street. Пострадавшего прооперировали, сейчас его состояние стабильное.

Как заявили в полиции, все нападения были неспровоцированными и произошли на поезде А или обслуживаемых им станциях. Сейчас детективы пытаются установить были ли все они совершены одним и тем же человеком.

Тем временем, полиция Нью-Йорка направила 500 дополнительных офицеров в транспортную систему города.

Напомним, в американском городе Плейнсе, штат Пенсильвания мужчина расстрелял соседей, а после покончил с собой.