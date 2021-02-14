"Все только начинается": появилась реакция Трампа на решение Сената США по его импичменту

45-й президент США Дональд Трамп, комментируя оправдательный приговор Сената США в процессе о его импичменте, назвал происходившее "величайшей охотой на ведьм" в истории Соединенных Штатов, а также пообещал активно участвовать в политической жизни страны в рамках возглавляемого им движения "Сделаем Америку снова великой" (англ. "Make America great again").

Об этом в ночь на воскресенье по киевскому времени сообщает американский информационный канал "Fox News Channel".

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего подобного, и это продолжается, потому что наши оппоненты не могут забыть почти 75 миллионов человек, самое большое число за всю историю, которые голосовали за действующего президента, за нас, всего несколько месяцев назад", - приводит первые за неделю слова Трампа телеканал.

Поблагодарив команду своих юристов, а также всех сенаторов и членов Конгресса США, не поддержавших его импичмент во время голосования, политик анонсировал активную деятельность своего политического движения.

"Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" только началось", - сказал он, добавив: "В предстоящие месяцы мне есть чем поделиться с вами, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного путешествия, чтобы достичь американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного никогда не было!".

Как сообщалось, Трамп обвинялся в провоцировании своих сторонников к штурму Капитолия для блокирования подтверждения Конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах президента США.

В субботу, 13 февраля, верхняя палата Конгресса США не смогла получить необходимых двух третей голосов для того, достаточных для принятия принять решения об импичменте Трампа.

Байден также прокомментировал результаты голосования, отметив, что даже голосовавшие против импичмента считают, что Трамп виновен в "позорном неисполнении обязанностей" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в Капитолии".