Всему виной техническая ошибка: в США случайно выпустили из тюрьмы убийцу

В США полиция Нью-Йорка разыскивает подозреваемого в убийстве, который по ошибке был освобожден из тюрьмы в понедельник, 8 марта.

Об этом сообщает американская телерадиосеть CBS News.

Согласно информации, 26-летний Кристофер Баггс (Christopher Buggs) ожидал суда в тюрьме Райкерс-Айленд по обвинению в убийстве в результате стрельбы в Бруклине в 2018 году.

Объединенная оперативная группа по делам беглецов, состоящая из офицеров полиции Нью-Йорка и маршалов США, теперь пытается его выследить.

"Нам известно об этом инциденте, и в настоящее время проводится полное расследование того, как это произошло… Прямо сейчас мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы вернуть этого человека под стражу", - говорится в заявлении заместителя комиссара по общественной информации Департамента исправительных учреждений Питера Торна (Peter Thorne).

Согласно информации, все полицейские Нью-Йорка получили фото разыскиваемого, на котором указано, что он может быть вооружен и опасен.

Билл де Блазио (Bill de Blasio) сказал, что Баггса приговорили к 30 дням заключения за отбытие срока по другому делу, и из-за этой путаницы он был случайно освобожден.

"Это сейчас полностью расследуется. Мы собираемся принять дополнительные меры предосторожности, чтобы этого больше никогда не повторилось", - сказал де Блазио.

О ЧП уведомляются и близлежащие юрисдикции.

Как сообщалось, российский маньяк Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре и находился в бегах трое суток, но после масштабных поисков по всему острову его все же задержали на вилле в Турции.